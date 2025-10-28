La India fabricará aviones rusos en pleno aislamiento internacional de Moscú

Nueva Delhi, 28 oct (EFE).- La empresa aeroespacial pública india Hindustan Aeronautics Limited (HAL) y la compañía estatal rusa United Aircraft Corporation (UAC) firmaron un acuerdo para producir en la India el avión de pasajeros SJ-100, el primero que se fabricará íntegramente en el país asiático desde 1988.

«HAL y UAC firmaron un memorando de entendimiento para la producción del avión civil SJ-100 en Moscú, Rusia, el 27 de octubre de 2025», informó la firma india en un comunicado publicado en la red social X.

El SJ-100 es un avión de fuselaje estrecho desarrollado por la firma Sukhoi desde el año 2000, del que ya se han producido más de 200 unidades que son operadas por 16 aerolíneas comerciales.

La compañía india destacó que este será el primer caso de producción de un avión de pasajeros en la India desde el AVRO HS-748, de diseño británico, que se manufacturó en el país entre 1961 y 1988.

El acuerdo entre las dos compañías llega en un momento de aislamiento prácticamente total de Rusia por las sanciones impuestas por distintos actores internacionales desde la guerra de Ucrania.

En este marco, Nueva Delhi ha sido uno de los pocos aliados que han mantenido lazos comerciales con Moscú.

Ambos países escenificaron su cercanía el pasado agosto en la cumbre de la Organización para la Cooperación de Shanghái (OCS), donde se reunieron el primer ministro indio, Narendra Modi, y el presidente ruso, Vladímir Putin. EFE

