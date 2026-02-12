La India gana peso como proveedor de carburantes en África occidental por el petróleo ruso

4 minutos

Eduardo S. Molano

Dakar, 12 feb (EFE).- En el último año, la India se ha consolidado como un actor clave en el suministro de productos petrolíferos refinados a África occidental, aprovechado el fuerte descenso en el precio del crudo ruso desde el inicio de la guerra en Ucrania y la débil capacidad de refinación de los países africanos.

«La India ha sabido aprovechar una oportunidad coyuntural ligada a la guerra entre Rusia y Ucrania para importar masivamente crudo ruso, refinarlo y exportar productos refinados al resto del mundo», explica a EFE Pape Mamadou Touré, analista de hidrocarburos e integrante del cuadro de honor de la Orden Nacional de Expertos de Senegal (ONES).

Según datos de mercado recogidos por Kpler, empresa privada de inteligencia de mercado especializada en flujos de materias primas, las exportaciones de diésel indio hacia África occidental alcanzaron un máximo histórico de unos 155.000 barriles por día en diciembre pasado.

En enero, los envíos continuaron elevados, estimándose en torno a 84.000 barriles por día, aunque por debajo del máximo de diciembre.

De igual modo, en conjunto, las exportaciones indias de productos petrolíferos el pasado año alcanzaron un nivel promedio récord de unos 1,28 millones de barriles diarios a nivel global.

Según Touré, las dinámicas actuales han convertido a la India en una alternativa creíble para los países de África occidental, tradicionalmente abastecidos desde centros europeos como Róterdam (Países Bajos).

«Para África, esta situación representa hoy una posibilidad de diversificar sus fuentes de importación de productos refinados», subraya.

El atractivo del suministro indio reside, en gran medida, en el diferencial de precios. El crudo ruso se vende con descuento respecto a otros orígenes debido a las sanciones occidentales, lo que permite a las refinerías indias ofrecer productos más competitivos.

Sin embargo, los expertos advierten de que se trata de una ventaja temporal.

«Esta situación puede durar mientras exista un diferencial de precios entre el petróleo ruso y el de otros orígenes», señala Touré, quien insiste en que no se trata de un cambio estructural irreversible. «No será eterno», recalca.

Crudo ligero y pesado

Uno de los factores clave es el estado del sector de refinación en África occidental. Muchas instalaciones son antiguas o están configuradas para procesar tipos de crudo distintos a los que predominan en la región.

«En África occidental tenemos petróleo ligero, como el de Nigeria, mientras que en Senegal, por ejemplo, se trabaja históricamente con crudo pesado», explica el analista.

En este contexto, varios países han iniciado procesos de modernización de sus refinerías. En Senegal, la Société Africaine de Raffinage (SAR) ha hecho inversiones para adaptar sus capacidades técnicas, mientras en Nigeria la entrada en funcionamiento progresivo de la gigantesca refinería de Dangote marca un punto de inflexión regional.

«El complejo de refinación de Dangote en Nigeria procesa 650.000 barriles al día y representa una alternativa seria a la importación de petróleo refinado indio, el cual perderá competitividad si la India se vuelve hacia el petróleo crudo estadounidense, que resulta más caro», afirma Touré.

A su juicio, el refuerzo de estas infraestructuras es clave para avanzar hacia una mayor soberanía energética africana.

En este sentido, si la India empieza a importar más crudo estadounidense, reducirá sus compras de petróleo ruso. «Y como el petróleo estadounidense es más caro, la ventaja de precios para los países africanos disminuirá, lo que reducirá el interés de compra», advierte Touré.

«La noción de soberanía energética se apoyará en el fortalecimiento de las capacidades de refinación», apunta, destacando que África empieza a integrar «nuevos paradigmas» en su estrategia energética.

A ello se suma la variable geopolítica. El actual esquema se sostiene en buena medida sobre el aislamiento parcial de Rusia en los mercados internacionales.

«El día en que Rusia vuelva a integrarse plenamente en el juego normal de los acuerdos internacionales, esta ventaja circunstancial desaparecerá», sostiene el experto, destacando que Moscú recuperaría entonces su papel tradicional como proveedor directo de crudo.

Mientras tanto, África occidental navega entre oportunidades coyunturales y desafíos estructurales, a golpe de petróleo ruso. EFE

