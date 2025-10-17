La india IndiGo formaliza un pedido firme de 30 aviones Airbus del modelo A350-900

1 minuto

París, 17 oct (EFE).- La compañía india IndiGo ha formalizado un pedido firme de 30 aviones A350-900 que se viene a sumar a otro precedente por el mismo número de aparatos de este modelo de doble pasillo concebido para vuelos intercontinentales.

Airbus indicó este viernes en un comunicado que IndiGo ha convertido el memorándum de entendimiento que había firmado en junio por esos 30 aviones en un encargo definitivo.

El consejero delegado de la que es la mayor aerolínea india, Pieter Elbers, destacó que este paso es una prueba de su «confianza en el futuro de la aviación india y en nuestra alianza con Airbus reforzada con el fuerte arranque de nuestras operaciones de largo recorrido».

Hasta finales de septiembre, Airbus había recibido pedidos para más de 1.400 unidades del A350 en dos versiones, la 900 y la 1000.

El A350-900 es la de menor capacidad y puede transportar entre 332 y 352 pasajeros en una configuración habitual de tres clases (hasta 440 en clase única) y su radio de acción es de 9.700 millas náuticas (unos 18.000 kilómetros). EFE

ac/cat/lar