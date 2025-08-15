La India insiste en la autosuficiencia agrícola en medio del pulso comercial con EE.UU.

Nueva Delhi, 15 ago (EFE).- El primer ministro indio, Narendra Modi, aprovechó su tradicional discurso por el Día de la Independencia para enfatizar la autosuficiencia nacional y la defensa de los sectores agrícolas frente a las crecientes presiones comerciales con Estados Unidos, tras la imposición de un arancel del 50 % a sus importaciones el pasado 6 de agosto por parte de Washington.

«Los agricultores, pescadores y ganaderos son nuestra máxima prioridad», aseguró el primer ministro indio desde los muros del Fuerte Rojo en Nueva Delhi. «La India permanecerá firme como un muro frente a cualquier política que amenace sus intereses. La India nunca comprometerá los intereses de nuestros agricultores», afirmó.

Estas declaraciones se enmarcan en la campaña gubernamental ‘Made in India’, con la que Nueva Delhi busca impulsar la producción nacional, reducir la dependencia de las importaciones y reforzar la competitividad de su industria frente a potencias extranjeras.

El plan, que incluye desde incentivos fiscales hasta inversiones en innovación, ha cobrado un nuevo impulso ante las tensiones con la política comercial de Donald Trump.

Las medidas de Washington llegaron el pasado 6 de agosto tras semanas de advertencias por las crecientes compras indias de petróleo ruso, que Estados Unidos considera un desafío a sus sanciones contra Moscú.

Pese a la presión, Nueva Delhi defiende su política energética como «una decisión soberana», y aunque Modi no ha mencionado nunca directamente los aranceles, un día después de la imposición hizo una abierta alusión al coste político de su postura: «Sé que tendré que pagar un precio enorme por esto personalmente, pero estoy listo», declaró.

En este contexto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, felicitó a la India por su Día de la Independencia, calificando la relación entre «la democracia más grande y la más antigua del mundo» como «consecuente y de gran alcance».

El pulso comercial y energético continuará en los próximos días en el tablero internacional, en el marco de una visita prevista para la próxima semana del ministro de Exteriores indio a Moscú para reunirse con su homólogo ruso, en un encuentro que tendría lugar pocos días después de la reunión entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el mandatario ruso, Vladímir Putin. EFE

