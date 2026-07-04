La India investiga una filtración en Tata Electronics que afectaría a datos de Apple

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Nueva Delhi, 4 jul (EFE).- El Gobierno de la India investiga una supuesta filtración de datos en Tata Electronics, uno de los principales proveedores de Apple en el país, después de la publicación de informaciones que apuntan a la exposición de documentos vinculados a un futuro modelo de iPhone.

«Estamos investigándolo. Ha sido notificado al CERT-In», dijo el secretario del Ministerio de Electrónica y Tecnología de la Información, S. Krishnan, en declaraciones a periodistas al ser preguntado por el supuesto incidente de ciberseguridad en Tata Electronics.

El CERT-In, el Equipo Indio de Respuesta a Emergencias Informáticas, es la agencia nacional encargada de responder a incidentes de ciberseguridad en el país.

Las declaraciones de Krishnan se produjeron al margen de una conferencia sobre ciberseguridad organizada por la Confederación de la Industria India, en medio de informaciones publicadas por medios indios sobre una filtración que habría expuesto detalles de componentes y proveedores, además de imágenes vinculadas a modelos no lanzados de Apple.

Tata Electronics, parte del conglomerado indio Tata, es un proveedor de la cadena de suministro de Apple en la India, donde fabrica componentes para el iPhone y participa en la estrategia de la compañía estadounidense para diversificar parte de su producción fuera de China.

Medios locales informaron de que la filtración estaría relacionada con documentos internos de Tata Electronics publicados en la web oscura por un grupo de ciberdelincuentes, aunque las autoridades indias no han detallado por ahora el alcance del incidente ni el tipo de información comprometida.

Krishnan calificó el caso como una forma de ciberdelito y afirmó que el Gobierno examina el incidente para determinar su naturaleza y alcance.

La India, uno de los mayores mercados digitales del mundo, ha endurecido en los últimos años su supervisión sobre plataformas tecnológicas, servicios digitales y proveedores de infraestructuras críticas, en medio de un aumento de fraudes en línea, ataques informáticos y delitos financieros cometidos a través de aplicaciones de mensajería. EFE

igr/ah