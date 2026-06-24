La India lleva al BRICS el debate energético con Irán, Rusia y el Golfo en el foco

Compartir

3 minutos

Nueva Delhi, 24 jun (EFE).- La India acoge desde mañana una reunión de ministros de Energía del BRICS atravesada por la seguridad energética, las sanciones y la búsqueda de nuevas alianzas, con la presencia del ministro iraní de Petróleo, Mohsen Paknejad, y de grandes productores y consumidores del bloque ampliado.

La undécima reunión de ministros de Petróleo y Energía del BRICS se celebrará entre el 25 y el 26 de junio en Gurugram, ciudad del estado norteño indio de Haryana y parte del área metropolitana de Nueva Delhi, bajo la presidencia india del grupo de economías emergentes.

La agenda oficial de la reunión estará centrada en la cooperación en seguridad energética y sostenibilidad, el acceso equitativo a la energía, la innovación tecnológica y el desarrollo de sistemas energéticos más resilientes, según el Gobierno indio.

Sin embargo, la cita llega en un momento en que la energía se ha convertido en uno de los principales puntos de presión para el bloque ampliado, que reúne en una misma mesa a grandes consumidores como China y la India, productores como Rusia, Irán, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, y países sometidos a sanciones.

El iraní Paknejad viajará hoy hacia la India para participar en la reunión y tiene previsto mantener un encuentro con el ministro indio de Petróleo y Gas Natural, Hardeep Singh Puri, para discutir posibles vías de cooperación en petróleo, gas natural, refino y petroquímica, informó la agencia iraní Press TV.

La India, tercer consumidor mundial de crudo, ha defendido en los últimos años una política de autonomía energética que le ha permitido mantener las compras de petróleo ruso pese a las presiones occidentales tras la guerra de Ucrania.

Para Nueva Delhi, la reunión también forma parte de su intento de presentar la presidencia india del BRICS como una plataforma para los países en desarrollo, con el lema «Energía para todos» y una agenda centrada en el acceso, la seguridad del suministro y la transición hacia sistemas más sostenibles.

El BRICS, integrado originalmente por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, ha ampliado su peso político y económico con la incorporación de nuevos miembros, entre ellos Irán, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Etiopía, Indonesia y Arabia Saudí.

La ampliación ha reforzado el perfil energético del grupo, pero también ha introducido tensiones entre países con intereses divergentes en Oriente Medio, en las sanciones internacionales, en las rutas marítimas y en el equilibrio entre combustibles fósiles y transición energética.

La reunión de Gurugram se celebrará apenas días después de la cita de asesores de Seguridad Nacional del BRICS en Nueva Delhi, en la que Irán acusó a Emiratos Árabes Unidos de contribuir a la inestabilidad regional, una señal de las dificultades del bloque para sostener posiciones comunes en plena crisis de Oriente Medio. EFE

igr/lgm/jgb