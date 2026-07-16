La India pide evitar el envío de sus marineros en rutas por Ormuz tras ataques en el Golfo

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Nueva Delhi, 16 jul (EFE).- La autoridad marítima de la India pidió a empresas navieras y agencias de contratación bajo su regulación evitar el despliegue de marineros indios en buques que tengan previsto cruzar el estrecho de Ormuz, tras los ataques contra embarcaciones comerciales en la región del Golfo.

La instrucción de la Dirección General de Administración Marítima de la India (DGMA) ordena a armadores, gestores de buques y compañías de reclutamiento marítimo «evitar desplegar marineros indios en buques con travesías que impliquen el paso por el estrecho de Ormuz hasta nueva orden».

Una consulta realizada por EFE en sistemas públicos de seguimiento AIS, con filtros para cargueros y petroleros, mostraba tráfico comercial visible en el entorno del golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz, aunque esos registros no permiten identificar la nacionalidad de las tripulaciones.

La circular también pide reforzar la vigilancia en el golfo Pérsico, el estrecho de Ormuz y aguas adyacentes, monitorear de forma continua las alertas de navegación y seguridad, y aplicar estrictamente el Código Internacional para la Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias.

La instrucción supone un nuevo paso en la respuesta de Nueva Delhi a la crisis marítima del Golfo, después de que al menos 13 ciudadanos indios hayan muerto y otros tres permanezcan desaparecidos en ataques contra buques comerciales en la región desde finales de febrero, según revelaron a EFE fuentes gubernamentales indias.

En paralelo, el sindicato de marineros indios FSUI pidió este jueves al primer ministro, Narendra Modi, que el Gobierno registre una protesta ante Naciones Unidas por la muerte de tripulantes de la India en el contexto de la guerra en la región.

En una carta dirigida a Modi, el sindicato reclamó además una investigación independiente y una compensación de al menos cinco millones de dólares para cada familia de los marineros fallecidos.

La India es uno de los principales proveedores de tripulantes de la marina mercante mundial, por lo que la crisis en Ormuz afecta a miles de sus ciudadanos embarcados en buques de distintas banderas. EFE

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