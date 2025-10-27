La India pone en alerta máxima a su costa oriental ante la llegada del ciclón Montha

Nueva Delhi, 27 oct (EFE).- El Departamento Meteorológico de la India (IMD) actualizó este lunes sus avisos para esta semana, poniendo en alerta por lluvias y fuertes tormentas a varias regiones de su costa oriental ante la llegada del ciclón Montha, que se espera toque tierra este martes.

Las primeras alertas rojas, las máximas en este país asiático, estarán vigentes desde este lunes en el litoral del estado de Andhra Pradesh, en la zona central de la costa este india.

La situación más crítica podría llegar el martes, cuando permanecerán en máxima alerta por lluvias y tormentas la parte costera de Andhra Pradesh y los estados de Telangana, Chattisgarh y Odisha.

El IMD informó este lunes en un mensaje publicado en su perfil oficial de X que es probable que el ciclón Montha continúe moviéndose en dirección noroeste durante las próximas 12 horas hasta convertirse en una tormenta ciclónica severa el martes, cuando se prevé que toque tierra.

«Siguiendo su movimiento hacia el norte-noroeste, es muy probable que cruce la costa de Andhra Pradesh entre Machilipatnam y Kalingapatnam, cerca de Kakinada, durante la tarde o noche del 28 de octubre como una tormenta ciclónica severa con vientos máximos sostenidos de 90 a 100 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 110 kilómetros por hora», dijo la autoridad meteorológica india.

Para el miércoles 29, las alertas máximas continuarán vigentes en Andhra Pradesh y Odisha, aunque bajarán a partir del jueves, cuando sólo serán amarillas en buena parte del territorio indio, exceptuando los extremos norte y sur y los archipiélagos.

El jefe del Gobierno de Andhra Pradesh, Chandrababu Naidu, aseguró que las autoridades estatales están trabajando para evitar la pérdida de vidas humanas y materiales durante la llegada de Montha, y pidió a la población que coopere.

En Odisha se han evacuado a personas de zonas vulnerables y se han desplegado más de cien equipos de respuesta a emergencias en las zonas que se espera sean las más afectadas.

La Bahía de Bengala suele sufrir el paso de ciclones entre abril y mayo, y entre octubre y noviembre. Sin embargo, en los últimos años, apoyada al minuto por sus satélites meteorológicos, la India ha logrado evitar catástrofes como la de 1999, cuando una tormenta ciclónica golpeó el estado de Odisha y dejó más de 9.000 muertos. EFE

