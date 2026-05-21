La India pospone la primera cumbre de grandes felinos por la situación sanitaria en África

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Nueva Delhi, 21 may (EFE).- La India aplazó este jueves la celebración de la primera cumbre de la Alianza Internacional de Grandes Felinos (IBCA, por sus siglas en inglés), la cual iba a celebrarse en junio en Nueva Delhi con líderes mundiales, debido a la situación sanitaria emergente en algunas partes de África.

La medida llega apenas horas después de que también se pospusiera la cuarta cumbre del Foro India-África, prevista para finales de mayo en la capital.

«Tras la decisión tomada en consulta con el Presidente de la Unión Africana y la Comisión de la Unión Africana de convocar la Cuarta Cumbre del Foro India-África en una fecha posterior, se ha decidido que, para garantizar una amplia y activa participación de todos los países del Rango, incluidos los países africanos, la Primera Cumbre IBCA también se convocará en una fecha posterior», explicó el Ministerio de Medio Ambiente en un comunicado.

La IBCA es una alianza internacional lanzada por el Gobierno indio en 2023. Tiene como objetivo la conservación de siete grandes felinos: el tigre; el león; el leopardo; el leopardo de las nieves; el guepardo; el jaguar y el puma.

El Ministerio destacó que «varios países africanos albergan grandes felinos y son socios importantes en los esfuerzos globales hacia la conservación, la sostenibilidad ecológica y la protección de la biodiversidad».

«Las nuevas fechas para la Cumbre se anunciarán a su debido tiempo tras las consultas con los países participantes y las partes interesadas», añadió el comunicado.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró este domingo una emergencia internacional ante un brote de ébola en el este de África, aunque considera «bajo» el riesgo global de epidemia.

El brote, que se declaró el pasado viernes en República Democrática del Congo y ya ha causado 139 muertos y 600 casos sospechosos en la RDC y en Uganda, se corresponde con la cepa Bundibugyo del ébola, cuya tasa de letalidad oscila entre el 30 % y el 50 %, según la OMS. EFE

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