La India prevé una temporada de monzones con lluvias un 10 % más bajas de lo normal

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Nueva Delhi, 29 may (EFE).- El Departamento Meteorológico de la India (IMD) proyectó este viernes que la meganación asiática tendrá un 10 % menos de lluvia de la normal durante la próxima temporada de monzones, entre junio y septiembre, un fenómeno vital para la agricultura india.

«Es probable que la precipitación estacional del monzón del suroeste en el conjunto del país sea del 90 % del Promedio de Largo Periodo (LPA) (…) lo que indica que lo más probable es que se registren precipitaciones por debajo de lo normal en el conjunto del país durante la temporada», indicó el IMD en un comunicado.

Las precipitaciones serán un 6 % más bajas en la región que concentra la mayoría de la agricultura de secano, la cual depende exclusivamente del agua de lluvia.

La llegada de este fenómeno es muy determinante desde el punto de vista económico para la India. El monzón aporta el 75 % de las precipitaciones anuales a una nación donde el 60 % de los cultivos dependen de las lluvias y la agricultura da empleo al 54 % de la fuerza laboral, un sector que representa el 15 % del PIB.

El IMD prevé que la temporada de monzones coincida con la llegada del fenómeno de El Niño, el cual suele ocurrir de forma cíclica cada dos años y trae consigo intensas sequías a lo largo del planeta.

Desde 1950, se han registrado 16 años de El Niño, de los cuales 7 afectaron las lluvias del monzón indio, resultando en precipitaciones por debajo de lo normal, según datos oficiales.

A pesar de ser vitales para la economía, estos intensos temporales causan graves estragos cada temporada. Provocan anualmente centenares de muertes y cuantiosos daños materiales a su paso especialmente por los estados montañosos del Himalaya, causando solo el año pasado más de 500 víctimas mortales en distintas regiones del norte de la India. EFE

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