La India reactiva su «mecanismo más alto» con la Liga Árabe tras una década de silencio

Nueva Delhi, 29 ene (EFE).- La India anunció este jueves la reactivación de su diplomacia con el mundo árabe tras una década de pausa, convocando en Nueva Delhi a los representantes de la Liga Árabe para un encuentro que busca reafirmar su asociación en un momento de tensión geopolítica de Oriente Medio.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de la India confirmó que acogerá la II Reunión Ministerial India-Mundo Árabe (IAFMM) este sábado, 31 de enero, «tras un paréntesis de 10 años, habiéndose celebrado la primera reunión en 2016 en Bahrein», según un comunicado.

Este encuentro, coopresidido por la India y los Emiratos Árabes Unidos (EAU), se presenta como la herramienta principal de Nueva Delhi para dialogar con el bloque en su conjunto.

El Gobierno indio subrayó que «la Reunión de Ministros de Asuntos Exteriores India-Árabe es el mecanismo institucional más alto que impulsa esta asociación, que se formalizó en marzo de 2002 cuando la India y la Liga de los Estados Árabes (LEA) firmaron un memorando de entendimiento institucionalizando el proceso de diálogo».

A pesar de las tensiones regionales derivadas de la guerra en Gaza, Nueva Delhi ha logrado asegurar la presencia del bloque al completo.

El texto oficial detalla que «esta es la primera FMM India-Árabe que será organizada por la India en Nueva Delhi y verá la participación de los 22 países árabes por parte de ministros de Asuntos Exteriores, otros ministros, ministros de Estado y otros Altos Funcionarios y la Liga Árabe».

«Se espera que la 2.ª FMM India-Árabe se base en nuestra cooperación existente, ampliando y profundizando esta asociación», reza el documento, que también destaca que la India participa con su estatus de observador ante la Liga de los Estados Árabes, un organismo panárabe con 22 Estados miembros.

La reactivación de este foro llega cuando Nueva Delhi intenta navegar la crisis de Oriente Medio preservando su alianza de seguridad y defensa con Israel, consolidada en la última década, y protegiendo simultáneamente sus intereses en el Golfo, fuente clave de remesas y de donde proviene el grueso de su suministro energético.

A esto se suma la intención de revitalizar el Corredor Económico India-Oriente Medio-Europa (IMEC), una ruta comercial apadrinada por Nueva Delhi que requiere de la estabilidad política y la cooperación del bloque árabe para materializarse. EFE

