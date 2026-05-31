La India reduce los impuestos extraordinarios a la exportación gasolina, diésel y ATF

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Nueva Delhi, (EFE).- El Gobierno de la India reducirá los impuestos a la exportación gasolina, diésel y combustible para aviones (ATF) a partir del lunes, 1 de junio, suavizando así las tarifas impuestas para desincentivar la salida de combustible en medio de la guerra en Oriente Medio.

El impuesto a la exportación de gasolina pasará de 3 a 1,5 rupias por litro (0,016 dólares); mientras que para el diésel pasará de 16,5 a 13,5 rupias por litro (0,14 dólares), según informó el Gobierno en la noche del sábado.

Para el caso del ATF, la tarifa se reducirá de 16 a 9,5 rupias por litro (0,1 dólares).

Estos gravámenes a la exportación fueron implementados el pasado 27 de mayo, en medio del alza global de los precios de los combustibles a causa del conflicto en Oriente Medio, con el objetivo de «garantizar la disponibilidad interna de productos petrolíferos, desincentivando las exportaciones», explicó el Gobierno en un comunicado.

El Ejecutivo revisa los tipos cada dos semanas en función de los precios internacionales promedio del crudo, la gasolina, el diésel y el ATF. Se espera que el próximo ajuste se haga a mediados de junio.

La India importa la mayor parte del petróleo que consume y alrededor de la mitad de ese crudo llega a través del estrecho de Ormuz, una vía vital para el comercio mundial de energía y ahora convertida en uno de los principales focos de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán.

Ante el alza internacional de los precios de los combustibles, el Ejecutivo ha realizado ya cuatro aumentos a las tarifas domésticas de la gasolina y el diésel desde mediados de mayo.

Los precios del gas natural comprimido (GNC) y del gas licuado de petróleo (GLP), también regulados por el Gobierno, han aumentado durante los casi tres meses de guerra. EFE

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