La India respalda el diálogo entre Trump y Putin en medio de tensiones comerciales

2 minutos

Nueva Delhi, 9 ago (EFE).- El Ministerio de Exteriores de la India manifestó este sábado su respaldo a la cumbre entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el ruso, Vladímir Putin, programada para el 15 de agosto en Alaska, pese a las recientes tensiones comerciales entre Nueva Delhi y Washington.

«La India da la bienvenida al entendimiento alcanzado entre Estados Unidos y Rusia para una reunión en Alaska el 15 de agosto», señaló el ministerio en un comunicado oficial.

El Gobierno indio añadió que este encuentro «ofrece la promesa de poner fin al conflicto en curso en Ucrania y abrir perspectivas para la paz», y citó al primer ministro Narendra Modi, que afirma que «esta no es una era de guerra».

Las declaraciones llegan en medio de un conflicto comercial que se intensificó tras la decisión esta semana de Estados Unidos de duplicar al 50% los aranceles a las importaciones indias, en represalia por las compras de la India de petróleo ruso, con el objetivo declarado de presionar a Moscú por la guerra en Ucrania.

El Gobierno de Nueva Delhi calificó estos aranceles como «injustos, injustificados e irracionales» y aseguró que tomará «todas las acciones necesarias» para proteger sus intereses, defendiendo que su política energética responde a la necesidad nacional de garantizar energía asequible a una población de 1.400 millones de personas.

El viernes, el primer ministro Narendra Modi mantuvo una conversación telefónica con Putin, a quien describió como un «amigo» y agradeció por compartir los últimos acontecimientos sobre Ucrania. Además, confirmó que espera recibir al presidente ruso en la India más adelante este año, subrayando la voluntad de ambos países de fortalecer su asociación estratégica.

Con esta muestra de respaldo público, la India busca posicionarse en un ámbito geopolítico clave que determina su futuro comercial y estratégico más cercano, afirmando «estar lista para apoyar estos esfuerzos», según indicó el comunicado oficial. EFE

lgm/mar