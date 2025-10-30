La India se alinea con Kabul y acusa a Pakistán de «terrorismo transfronterizo»

Nueva Delhi, 30 oct (EFE).- La India intervino este jueves en la grave crisis entre Pakistán y Afganistán, acusando directamente a Islamabad de promover el «terrorismo transfronterizo» y de socavar la soberanía afgana, en un momento en que el diálogo bilateral en Estambul está al borde del colapso.

«Pakistán parece incapaz de aceptar que Afganistán ejerza su soberanía sobre su propio territorio y pretende mantener su política de terrorismo transfronterizo con total impunidad», declaró en rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de la India, Randhir Jaiswal.

El portavoz añadió que Nueva Delhi «sigue plenamente comprometida con la soberanía, la integridad territorial y la independencia de Afganistán».

Este apoyo explícito de Nueva Delhi a Kabul se produce pocas semanas después de que el ministro de Exteriores talibán, Amir Khan Muttaqi, realizara una inédita visita oficial a la India, que culminó con el anuncio de la reapertura de la embajada india en Kabul.

Esta nueva declaración de la India llega en un momento en que ambos países se encuentran inmersos en un proceso de diálogo acogido por la ciudad turca de Estambul, que busca consolidar la frágil tregua alcanzada a mediados de octubre con el alto al fuego.

Las conversaciones parecían haberse estancado el miércoles, cuando Islamabad y Kabul confirmaron el fracaso de las negociaciones. Sin embargo, este jueves Pakistán confirmó que estaba dispuesto a prolongar el proceso tras una petición de Turquía, el país anfitrión.

Por el momento, cada país mantiene sus propias exigencias. Pakistán reclama a Kabul “medidas verificables” contra el Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), grupo al que acusa de utilizar el este de Afganistán como “refugio” para planificar ataques.

Los talibanes, por su parte, calificaron la demanda de “irrazonable e ilógica”, según sus medios estatales, y sostienen que el TTP es un problema interno y de larga data de Pakistán.

Además, la delegación afgana ha pedido que Islamabad impida que el grupo yihadista Estado Islámico y otros grupos ataquen Afganistán desde su territorio, que se abstenga de violar el espacio aéreo afgano y que mantenga separadas la política y las relaciones comerciales. EFE

