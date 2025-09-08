The Swiss voice in the world since 1935

La India urge ante los BRICS a un comercio global estable en medio de aranceles de Trump

Nueva Delhi, 8 sep (EFE).- El ministro indio de Asuntos Exteriores, Subrahmanyam Jaishankar, advirtió este lunes en la cumbre virtual del grupo BRICS sobre la necesidad de garantizar un entorno comercial global estable y predecible, en un mensaje lanzado en medio de las tensiones globales por los aranceles impuestos por el presidente estadounidense Donald Trump.

«Es imperativo que las prácticas económicas sean justas, transparentes y en beneficio de todos», aseguró Jaishankar al intervenir en representación del primer ministro Narendra Modi en la reunión extraordinaria convocada por el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

El jefe de la diplomacia india subrayó además que, ante «múltiples disrupciones», la prioridad de la comunidad internacional debe ser «blindar» la economía global contra choques externos, lo que pasa por crear «cadenas de suministro más resilientes, confiables y diversificadas».

Las relaciones entre la India y EE.UU. se han tensado en las últimas semanas después de que la administración Trump impusiera aranceles secundarios a la India por comprar petróleo a Rusia. Las tasas sobre las exportaciones indias superan ahora el 50 %, unas de las más altas aplicadas por el mandatario republicano. El Gobierno indio condenó la medida calificándola de «injusta, injustificada e irrazonable».

El jefe de la diplomacia india advirtió también que el proteccionismo y la politización del comercio «no ayudarán» a la estabilidad internacional y recordó que la India mantiene algunos de sus mayores déficits comerciales precisamente con socios del bloque.

Jaishankar definió el estado actual del mundo como un «motivo de profunda preocupación» y justificó su gravedad con el impacto de la pandemia de la COVID-19, las guerras en Ucrania y Oriente Medio, los fenómenos climáticos extremos y el retroceso de la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Jaishankar apuntó también en su intervención a la necesidad de una reforma urgente del sistema multilateral, incluida la ONU y su Consejo de Seguridad, para superar los bloqueos que han impedido consensos en cuestiones «clave» en los últimos años.

La cumbre de los BRICS, formada por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, se celebra en un contexto de creciente incertidumbre económica y geopolítica, agravada por las guerras en Ucrania y Oriente Medio y las tensiones comerciales derivadas de las medidas de Washington.

Creado en 2009, el foro BRICS se ha expandido en los últimos años y actualmente reúne a diez países, tras la incorporación de Egipto, Etiopía, Indonesia, Irán, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, que representan a algunas de las principales economías del Sur Global. EFE

