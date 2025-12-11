La India ve el acuerdo con la UE en la «línea de meta final» gracias al empuje político

2 minutos

Nueva Delhi, 11 dic (EFE).- La India expresó este jueves una gran confianza en que el Acuerdo de Libre Comercio (TLC) con la Unión Europea (UE), largamente negociado, está cerca de la «línea de meta final», tras la visita a principios de semana del comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic.

«Dada la orientación política y el liderazgo de los Estados miembros, dado el propio compromiso personal del primer ministro Narendra Modi con la asociación entre la UE y la India, creo que deberíamos poder llevar esto a la línea de meta final», dijo el ministro indio de Comercio, Piyush Goyal, en una declaraciones en el foro India-Italia celebrado en Bombay.

La India, dijo Goyal, «está muy comprometida con el acuerdo de libre comercio que creará el marco propicio de un acuerdo libre, equitativo y equilibrado que es beneficioso» para las partes.

Aunque en los encuentros técnicos recientes se lograron progresos en áreas como el desarrollo sostenible, el pacto final sigue condicionado por el difícil intercambio de accesos.

La UE reclama una mayor apertura en el proteccionista mercado indio para sus automóviles, vinos y lácteos, mientras que Nueva Delhi exige mejores condiciones para sus exportaciones textiles y agrícolas.

La UE y la India reanudaron formalmente las negociaciones sobre el pacto comercial en 2022. Este relanzamiento se produjo después de que las conversaciones se mantuvieran estancadas durante ocho años (entre 2013 y 2022) debido a desacuerdos persistentes sobre cuestiones de propiedad intelectual y acceso a ciertos sectores.

El interés de la UE en sellar este pacto ha aumentado significativamente en el contexto de su nueva estrategia de seguridad económica.

Bruselas prioriza la creación de alianzas con socios estratégicos para asegurar sus cadenas de suministro y blindar el mercado europeo ante las tensiones geopolíticas con China y el proteccionismo de Washington. EFE

igr/mtv/rml