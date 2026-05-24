La India y EE. UU. buscan cerrar pronto el texto de un acuerdo comercial interino

2 minutos

Nueva Delhi, 24 may (EFE).- La India y Estados Unidos abordaron la conclusión «a la brevedad» de un acuerdo comercial interino, como paso hacia un pacto bilateral integral, durante una reunión en Nueva Delhi entre el ministro indio de Exteriores, Subrahmanyam Jaishankar, y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

«En el plano económico, hablamos sobre el valor de concluir a la brevedad el texto final del acuerdo interino respecto al comercio recíproco y mutuamente beneficioso», afirmó Jaishankar en una rueda de prensa tras la reunión.

El ministro indio señaló que ese acuerdo sería un paso importante hacia un pacto comercial bilateral integral, previsto cuando la visita del primer ministro Narendra Modi a Washington en febrero de 2025.

Jaishankar agregó que una delegación india viajó recientemente a Washington y que Nueva Delhi espera pronto la visita de un equipo estadounidense para avanzar en las negociaciones.

El jefe de la diplomacia india dijo además que ambos dedicaron parte de sus conversaciones a asuntos energéticos, en un momento en que Nueva Delhi busca garantizar el acceso y la asequibilidad de la energía para sus 1.400 millones de habitantes.

«Los suministros diversificados están en el corazón de la seguridad energética de la India”, afirmó Jaishankar.

La energía es uno de los puntos más sensibles de la relación bilateral, después de años de presión estadounidense sobre las compras indias de petróleo ruso y en vísperas de una posible visita a Nueva Delhi de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para discutir ventas de crudo al país asiático.

Rubio afirmó esta semana que Rodríguez viajaría a la India para abordar ventas petroleras, en un momento en que Washington busca ampliar sus exportaciones energéticas a Nueva Delhi y facilitar fuentes alternativas de crudo para el mercado indio.

El secretario estadounidense, por su parte, subrayó la alineación de ambos países en minerales críticos y cadenas de suministro, y advirtió de que la dependencia excesiva de una sola fuente para recursos vitales es uno de los desafíos del momento.

Rubio describió a la India como uno de los socios estratégicos más importantes de Estados Unidos y aseguró que ambos países están alineados en algunos de los principales desafíos económicos y tecnológicos del siglo XXI.

«Solo hay un puñado de países en el mundo que tienen tanto el poder económico como el diplomático para influir en cuestiones estratégicas desde una perspectiva global. Y la India es uno de ellos», afirmó. EFE

igr/lgm/alf

(foto) (vídeo)