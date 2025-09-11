The Swiss voice in the world since 1935

La India y EE.UU. buscarán alcanzar un primer tramo de su acuerdo comercial en noviembre

Nueva Delhi, 11 sep (EFE).- El ministro de Comercio de la India, Piyush Goyal, dijo este jueves que el primer ministro indio, Narendra Modi, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instruyeron a sus ministros para que lograsen alcanzar el primer tramo del acuerdo comercial bilateral entre ambos países en el próximo mes de noviembre.

«El primer ministro Narendra Modi y el presidente Trump nos instruyeron conjuntamente sobre que los ministros de ambas partes debían alcanzar un buen acuerdo para noviembre de 2025. La primera parte de ese acuerdo, el primer tramo, debería estar finalizada para noviembre de 2025», dijo Goyal en un acto en la ciudad de Patna.

Este primer tramo del acuerdo podría incluir tan sólo partes del entendimiento comercial, quedando pendientes las líneas rojas que obstaculizan la negociación entre los dos países.

El ministro de Comercio dijo que, desde marzo, Nueva Delhi y Washington «han mantenido conversaciones sobre este tema con gran seriedad en un ambiente muy favorable» y aseguró que «se están logrando avances» que satisfacen a ambas partes.

Ayer, Modi y Trump dijeron que esperan poder hablar pronto y reafirmaron que la India y Estados Unidos son amigos cercanos y socios naturales en materia comercial.

Además, ambos líderes confirmaron que sus países esperan concluir sus conversaciones en esta materia lo antes posible.

Las tensiones comerciales entre la India y Estados Unidos aumentaron notablemente en agosto, después de que la Administración de Donald Trump ordenase elevar al 50 % los aranceles para productos de origen indio, en castigo por la compra de petróleo ruso por parte de Nueva Delhi.

En este marco, la India ha intensificado en las últimas semanas sus contactos comerciales con Rusia, China, Japón, la Unión Europea (UE) o Catar, en busca de socios alternativos.

Trump pidió ayer a la UE que imponga gravámenes del 100 % a China y a la India como medida de presión contra Rusia para que Moscú ponga fin a la guerra de Ucrania. EFE

