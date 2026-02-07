La India y EE.UU. oficializan el marco de su acuerdo comercial con aranceles del 18 %

Nueva Delhi, 7 feb (EFE).- La India y Estados Unidos anunciaron este sábado la firma de un acuerdo interino que sienta las bases para su pacto comercial bilateral, al fijar un arancel recíproco del 18 % y activar la eliminación inmediata de los gravámenes punitivos que Washington aplicaba a los productos indios.

La declaración conjunta, publicada simultáneamente por el Ministerio de Comercio e Industria indio y la Casa Blanca, reafirma el compromiso de la administración de Narendra Modi y de Donald Trump para avanzar en el Acuerdo Comercial Bilateral (BTA) iniciado hace un año.

Como parte del pacto, la India oficializó su intención de adquirir bienes estadounidenses por 500.000 millones de dólares en cinco años, especialmente en suministros de energía y componentes tecnológicos vinculados a la Inteligencia Artificial (IA).

Washington se comprometió a eliminar aranceles a sectores estratégicos indios como los medicamentos genéricos, industria en la que India es líder mundial, conocida como «la farmacia del mundo», así como las gemas o los diamantes.

Asimismo, EE.UU. retirará los aranceles de «seguridad nacional» que afectaban al acero, aluminio y cobre de la India. A cambio, Nueva Delhi reducirá o eliminará tasas a productos industriales y agrícolas estadounidenses, incluyendo el sorgo rojo, el aceite de soja, los frutos secos y los licores.

El pacto aborda además barreras no arancelarias que han dificultado el comercio durante años. La India se ha comprometido a simplificar sus controles técnicos en un plazo de seis meses, lo que permitirá que los equipos médicos y la tecnología de EE. UU. entren al país con mayor rapidez.

Finalmente, ambos países acordaron fortalecer su seguridad económica frente a «políticas no comerciales de terceros» . Aunque el texto no hace mención explícita a Rusia ni al petróleo, el compromiso de la India de priorizar la compra de energía estadounidense apunta a un giro estratégico para Nueva Delhi, tras meses de presión por sus importaciones de crudo ruso.

Según el comunicado, ambas capitales trabajarán ahora para finalizar el acuerdo definitivo siguiendo la hoja de ruta acordada por ambos gobiernos. EFE

