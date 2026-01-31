La India y la Liga Árabe reactivan su cooperación ante la transformación de Oriente Medio

Nueva Delhi, 31 ene (EFE).- La India celebra este sábado la 2ª Reunión Ministerial India-Liga Árabe, un evento que rompe diez años de silencio institucional con el objetivo de recalibrar la asociación estratégica ante lo que Nueva Delhi califica como una «transformación dramática» del orden regional.

El ministro de Asuntos Exteriores indio, S. Jaishankar, inauguró la sesión plenaria en el complejo Bharat Mandapam de la capital india subrayando que el encuentro llega en una coyuntura donde la política y la demografía globales están cambiando, con un impacto directo en la seguridad del subcontinente.

«En ningún lugar esto es más evidente que en Asia Occidental, donde el panorama ha sufrido un cambio dramático durante el último año», afirmó el canciller ante los delegados de los 22 estados miembros.

Jaishankar situó la crisis de Gaza en el centro de la agenda, vinculando la reunión de hoy con los esfuerzos diplomáticos recientes.

«Muchos de nosotros estuvimos presentes en la Cumbre de Paz de Sharm El-Sheikh en octubre de 2025, que derivó en la Resolución 2803 del Consejo de Seguridad de la ONU de noviembre», recordó, en referencia al marco legal que sustenta el actual proceso de estabilización en la Franja.

El encuentro, copresidido por los Emiratos Árabes Unidos (EAU), ha congregado a entre siete y ocho ministros, según fuentes de la organización, y decenas de altos funcionarios.

Entre las novedades destaca la participación de Libia, representada por el canciller del Gobierno de Unidad Nacional, Eltaher S.M. Elbaour, en la primera visita de este nivel a la India desde la caída del régimen de Gadafi en 2011.

La viceministra de Asuntos Exteriores de Palestina, Varsen Aghabekian Shahin, aprovechó su presencia para instar a la India a ejercer de «puente» con Israel y garantizar que la implementación de la Resolución 2803 respete la soberanía palestina.

La declaración final del encuentro buscará reactivar la cooperación en la economía, energía, educación, medios y cultura.

La estabilidad del mundo árabe es vital para la seguridad nacional india, ya que el comercio bilateral supera los 240.000 millones de dólares y la región provee el 95 % del gas licuado y la mitad de los fertilizantes que consume el gigante asiático. EFE

