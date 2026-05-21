La India y la Unión Africana aplazan su cumbre por la situación sanitaria en África

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Nueva Delhi, 21 may (EFE).- La India y la Unión Africana acordaron aplazar la cuarta cumbre del Foro India-África, prevista para finales de mayo en Nueva Delhi, ante la situación sanitaria emergente en partes de África, informaron ambas partes este jueves en un comunicado conjunto.

«Reconociendo la importancia de garantizar la plena participación y compromiso de los líderes y actores africanos, y conscientes de la situación sanitaria emergente en el continente, se celebraron consultas entre el Gobierno de India, el presidente de la Unión Africana y la Comisión de la Unión Africana”, indicó el comunicado.

La cumbre, conocida como IAFS-IV, estaba prevista del 28 al 31 de mayo en la capital india y debía reunir a líderes africanos, representantes de la Unión Africana y autoridades indias para reforzar la cooperación política, económica y de desarrollo entre ambas partes.

«Tras estas consultas, las dos partes acordaron que sería aconsejable convocar la cuarta cumbre del Foro India-África en una fecha posterior», agregó la nota.

La India y la Unión Africana afirmaron que han mantenido contactos sobre la evolución de la situación sanitaria en partes de África y reafirmaron la importancia de continuar la cooperación para fortalecer la preparación y respuesta en salud pública en el continente, incluido el apoyo al Centro Africano para el Control y la Prevención de Enfermedades.

La India expresó además su disposición a contribuir a los esfuerzos liderados por Africa CDC para responder a la situación sanitaria, «en línea con el compromiso compartido con una respuesta liderada por África».

Esta cumbre India-África debía celebrarse por primera vez en más de una década, después de que la última edición tuvo lugar en Nueva Delhi en 2015.

La reunión anterior también sufrió retrasos vinculados al brote de ébola de 2014. EFE

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