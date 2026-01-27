La India y la Unión Europea cierran un acuerdo comercial tras 18 años de negociaciones

Nueva Delhi, 27 ene (EFE).- La India y la Unión Europea cerraron este martes un acuerdo comercial, descrito por ambas potencias como histórico, que unirá a la segunda y la cuarta economía del mundo en un mercado sin precedentes de 2.000 millones de consumidores, tras 18 años de negociaciones.

«Europa y la India hacen historia hoy. Hemos cerrado el acuerdo más importante de todos. Hemos creado una zona de libre comercio para dos mil millones de personas, de la que ambas partes se beneficiarán», escribió Von der Leyen en su cuenta de X.

