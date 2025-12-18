La India y Omán alcanzan acuerdo de asociación económica integral para reforzar relaciones

2 minutos

El Cairo, 18 dic (EFE).- El primer ministro de la India, Narendra Modi, y el sultán de Omán, Haitham bin Tariq Al Said, presenciaron este jueves en Mascate la firma del Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA, en inglés) para reforzar las relaciones comerciales y de cooperación entre ambos países, informó la agencia oficial de noticias omaní, ONA.

El acuerdo pretende fortalecer la cooperación comercial y la inversión, así como facilitar la circulación de bienes y servicios y ampliar la cooperación en sectores vitales como la energía, la tecnología y la manufactura.

Modi anunció a través de su cuenta de X que este es un «histórico paso adelante» en la relación entre la India y Omán y que el acuerdo «dará un nuevo impulso al comercio y la inversión y abrirá nuevas oportunidades en diferentes sectores. Los jóvenes de ambas naciones se beneficiarán enormemente», afirmó.

Los dos dirigentes se reunieron en el Palacio Al Baraka de Mascate, donde, según ONA, trataron la cooperación ya existente entre los dos estados, las formas de ampliar dicha colaboración y las oportunidades de inversión para aumentar los beneficios mutuos, así como los acontecimientos regionales e internacionales más relevantes.

Además del acuerdo integral, Omán y la India firmaron ayer, miércoles, un programa ejecutivo de cooperación en el cultivo del cereal mijo, un documento conjunto sobre cooperación marítima y cuatro memorandos de entendimiento.

Según cifras del Centro Nacional de Estadísticas e Información omaní, a finales del año 2024 había más de medio millón de expatriados indios en el país del golfo, lo que supone casi el 25 % del total de expatriados en Omán.EFE

