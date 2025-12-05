La India y Rusia firman acuerdos clave en comercio, migración, salud, transporte o aduanas

Nueva Delhi, 5 dic (EFE).- La India y Rusia reforzaron este viernes su cooperación en áreas clave durante la visita a Nueva Delhi del presidente ruso, Vladímir Putin, con acuerdos en nueve ámbitos y el compromiso de ampliar el intercambio comercial entre ambos países.

«Dado el importante superávit comercial de Rusia, nuestras empresas están dispuestas a multiplicar las compras a la India de una amplia gama de bienes y servicios, porque esto hace a nuestra economía más resiliente», afirmó Putin en Nueva Delhi.

Los dos países firmaron acuerdos en áreas como la migración, la actividad laboral, la salud, la educación médica, la seguridad alimentaria, el transporte, la cooperación aduanera y los servicios postales, informaron oficialmente.

Los Gobiernos de Moscú y Nueva Delhi anunciaron dos acuerdos clave en el ámbito migratorio, uno de cooperación y otro sobre la actividad laboral de ciudadanos de un Estado en el territorio del otro, además de pactos en materia de salud, educación médica, cooperación científica y seguridad alimentaria.

Además, en materia de cooperación aduanera y postal se firmó un protocolo entre la Junta Central de Impuestos y Aduanas Indirectos de la India (CBIC) y el Servicio Federal de Aduanas de Rusia, así como un acuerdo bilateral entre el Departamento de Correos de la India y Russian Post (JSC).

Moscú y Nueva Delhi también acordaron profundizar su cooperación en la construcción de corredores de transporte estables.

«La accesibilidad del transporte y de las comunicaciones logísticas desempeña un papel crucial. Ya está en marcha el proyecto del corredor Norte-Sur y la modernización de la Ruta del Mar del Norte», añadió el presidente ruso.

Putin destacó además el interés de Rusia en ampliar la cooperación con la India en sectores de alta tecnología como la inteligencia artificial, la robótica, la digitalización y la industria farmacéutica.

Los acuerdos forman parte del programa de cooperación económica extendida acordado por los dos países hasta 2030, una hoja de ruta que consolida los lazos comerciales entre ambas potencias pese a las sanciones occidentales contra Rusia.

Por su parte, el primer ministro indio, Narendra Modi, afirmó que la cumbre permitió avanzar en conectividad, energía, minerales críticos y desarrollo de competencias como pilares de la cooperación futura.

Ambos países se han fijado como objetivo elevar el comercio bilateral hasta los 100.000 millones de dólares y ya realizan la gran mayoría de sus transacciones en monedas nacionales, al margen del sistema financiero dominado por el dólar. EFE

