La indicación geográfica Aceite de Sierras Espadán y Calderona, reconocida por la UE

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Bruselas, 4 ago (EFE).- La indicación geográfica protegida (IGP) «Aceite de las Sierras Espadán y Calderona», producida entre las provincias de Valencia y Castellón, ha logrado la inscripción en el registro de alimentos con ese distintivo de calidad que tienen protección en la Unión Europea (UE), informó este martes la Comisión Europea.

La Comisión explicó en un comunicado que se trata de un aceite de oliva virgen extra y virgen producido en la zona montañosa de la parte norte de la Comunidad Valenciana.

Se obtiene de aceitunas de variedades locales, en particular de la variedad Serrana de Espadán, y se trata de un aceite de oliva dulce, fluido, afrutado, de color entre verdoso y amarillo.

En boca es equilibrado, entre lo dulce y lo picante, con un ligero toque amargo final, agregó el Ejecutivo comunitario, que agregó que las cualidades específicas del producto están relacionadas con el terreno montañoso, la brisa marina y el rocío nocturno.

Según dijo, gracias a los conocimientos técnicos locales y a las prácticas de cultivo del olivo que tradicionalmente se han realizado en la zona, los agricultores utilizan muy pocos tratamientos fitosanitarios, ya que la variedad Serrana es muy resistente a las principales plagas que sufren esos árboles.

Estas nuevas denominaciones se suman a los más de 3.900 nombres ya protegidos por la UE. EFE

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