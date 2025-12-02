La industria alemana atraviesa la crisis más profunda desde la posguerra

2 minutos

Berlín, 2 dic (EFE).- La Asociación Federal de la Industria Alemana (BDI) afirmó este martes que, en tanto que emplazamiento económico, el país centroeuropeo está atravesando su crisis más profunda a nivel histórico desde la fundación de la República Federal y pronosticó una caída de la producción industrial en un 2 % para este año.

«El emplazamiento económico se encuentra en caída libre, pero el Gobierno no está reaccionando con la determinación suficiente», criticó el presidente de la BDI, Peter Leibinger, que señaló que la industria germana se ve a finales de 2025 ante un «punto mínimo dramático».

De acuerdo con la BDI, la producción industrial bajará en 2025 por cuarto año consecutivo, en un 2 %, frente al 0,5 % pronosticado originalmente, lo que implica que no se trata de un «bache coyuntural», sino de una «contracción estructural».

Desde el pico alcanzado en 2018, la producción industrial ha encadenado nueve trimestres seguidos de contracción y tras la recuperación registrada a principios de 2025, en el tercer trimestre de este año se redujo de nuevo en un 0,9 % con respecto a los tres meses anteriores y en un 1,2 % en la comparativa interanual.

La BDI pidió por ello un giro en política económica en el que se prioricen la competitividad y el crecimiento, ya que cada mes que pasa sin reformas estructurales provoca la pérdida de más puestos de trabajo y reduce los márgenes de actuación futuros del Estado.

«El Gobierno debe dar prioridad a las inversiones ante el gasto consuntivo. El fondo extraordinario debe usarse de forma transparente para inversiones adicionales», reclamó la organización, que demandó también una eliminación de trabas burocráticas, así como alivio fiscal para las empresas. EFE

cph/egw/mr