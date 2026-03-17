La industria argentina perdió 39.000 puestos de trabajo en 2025

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Buenos Aires, 17 mar (EFE).- El sector manufacturero de Argentina perdió unos 39.000 puestos de trabajo en 2025, según advirtió este martes la Unión Industrial Argentina (UIA), la mayor patronal del país suramericano, que volvió a mostrar su preocupación por la dinámica negativa de la actividad.

«El empleo continúa mostrando una tendencia contractiva: diciembre mostró una caída de 5.302 empleos industriales formales respecto al mes anterior y 38.971 en el acumulado de todo 2025», precisó la entidad en un comunicado difundido al cabo de una reunión de la junta directiva de la organización.

La UIA manifestó su «preocupación» por la evolución de la actividad industrial que, según la entidad, registró en enero pasado una caída interanual del 3,2 %.

«La actividad industrial continúa atravesando un escenario de heterogeneidad sectorial, con una dinámica marcada por tres velocidades: sectores que crecen impulsados por el agro y la energía, sectores estables vinculados a la demanda inelástica y sectores en caída afectados por la retracción del consumo y la mayor competencia importada», indica el comunicado.

Las dificultades son mayores entre las pequeñas y medianas industrias, donde «más de la mitad de las firmas reporta caídas en su producción y sus ventas, con una incidencia significativa de la baja demanda interna como principal limitante».

«En este contexto, también se observan retrocesos en el empleo y un deterioro en los indicadores de desempeño industrial, lo que refuerza la necesidad de políticas orientadas a reforzar la demanda, sostener la actividad y mejorar la competitividad», añadió la UIA.

La entidad empresarial aseveró que «es de vital importancia fomentar el crédito productivo a través de una baja en las tasas y tomar medidas de política económica orientadas a reactivar el consumo». EFE

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