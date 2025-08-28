La industria del metal y la electrónica bávara recorta 18.000 empleos hasta junio
Fráncfort (Alemania), 28 ago (EFE).- La industria del metal y la electrónica de Baviera, región económica muy importante en el sur de Alemania, recortó 18.000 empleos hasta junio sin que se vea un cambio de tendencia.
Las asociaciones patronales del sector del metal y la electrónica de Baviera bayme y vbm informaron este jueves de que a finales de junio trabajaban en esta industria bávara 846.000 personas, un 1 % menos que el año anterior.
En general, la industria del metal y la electrónica alemana tiene que afrontar una caída de las ventas en China y la crisis del sector automovilístico alemán, pero otras industrias como la aviación van bien.
La utilización de capacidades de las fábricas bávaras del sector del metal y la electrónica era en el segundo trimestre del 77,7 %, muy por debajo de la cuota normal del 85 %, según bayme y vbm. EFE
