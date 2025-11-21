La industria farmacéutica mexicana puede triplicarse con mejor regulación, según expertos

Ciudad de México, 21 nov (EFE).- La industria farmacéutica en México puede crecer entre tres y cuatro veces si el país impulsa una modernización regulatoria integral que fortalezca el marco jurídico vinculado con la innovación en salud, coincidieron especialistas durante un foro celebrado en la Ciudad de México.

“Si mantenemos el paso con una política de Estado, la industria puede crecer entre tres y cuatro veces”, aseguró Javier Dávila, director general de Planeación y Evaluación de la Secretaría de Economía (SE), durante el foro “Innovación Médica: Transformando la vida de los pacientes”, organizado por la farmacéutica Bayer y el portal SuMédico.

Dávila sostuvo que México se encuentra “en un punto decisivo” y que la continuidad de una política de Estado centrada en reglas claras, digitalización y mayor coordinación con agencias internacionales permitiría detonar inversiones y acelerar el desarrollo del sector.

Entre las acciones prioritarias, mencionó la digitalización de trámites, las aprobaciones paralelas con agencias reguladoras de referencia y la modernización del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

El foro abrió con un mensaje del coordinador de Servicios Administrativos de la Dirección de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS), Carlos Flores Zarza, quien destacó que innovar significa romper inercias y modernizar procesos que faciliten la atención médica.

Como ejemplo, mencionó la nueva Cédula Digital de Salud, que ya beneficia a más de 54 millones de derechohabientes.

Daniel Londero, director general de Bayer México, subrayó que el país es hoy uno de los mercados más relevantes para la investigación clínica de la compañía. Explicó que actualmente desarrollan más de 30 estudios clínicos y evalúan otros 40 en áreas terapéuticas como cardiología, urología, salud mental y sistema nervioso central.

Retos prioritarios

En el caso de la enfermedad renal crónica (ERC), los expertos advirtieron que entre diez y doce millones de mexicanos viven con esta condición, pero solo 60.000 reciben diálisis. Coincidieron en que la detección temprana, el incremento de nefrólogos y la disponibilidad de tratamientos innovadores que retrasan hasta por una década el daño renal en personas con diabetes son esenciales para aliviar la carga sobre los pacientes y los sistemas de salud.

En materia de hemofilia, médicos destacaron que la innovación terapéutica ha transformado el manejo de la enfermedad: hoy la profilaxis permite prevenir hemorragias graves y discapacidad.

Sobre embarazo adolescente, los panelistas enfatizaron la necesidad de fortalecer la educación en salud sexual, garantizar acceso a anticonceptivos y crear espacios amigables para jóvenes.

En cáncer de próstata, alertaron que solo 25 % de los casos se diagnostican a tiempo, lo que incrementa la mortalidad, por lo que subrayaron la importancia de superar tabúes, fomentar revisiones anuales y aprovechar nuevas terapias más tolerables y efectivas para mejorar la sobrevida.

El foro también abordó los retos regulatorios y legislativos, donde autoridades y legisladores coincidieron en que México debe acelerar registros, digitalizar procesos y actualizar su marco normativo para detonar la innovación. EFE

