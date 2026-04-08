La industria francesa espera una caída rápida del carburante tras el alto el fuego en Irán

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París, 8 abr (EFE).- Los industriales franceses esperan que los precios de los carburantes en las gasolineras caigan de forma rápida «entre 5 y 10 céntimos», tras el acuerdo de alto el fuego alcanzado este miércoles entre Estados Unidos e Irán.

«Como de costumbre, los mercados petroleros han reaccionado de forma rápida tras el anuncio del alto el fuego con una caída de 15 dólares el barril instantáneamente. Si este precio se mantiene entre 93 y 95 dólares, los precios en la gasolinera en francia van a caer en los próximos días», indicó el presidente de la Unión Francesa de Industrias Petroleras (UFIP), Olivier Gantois, a la radio France Info.

Consideró que la repercusión de esa bajada en las gasolineras será «muy rápida» y, según sus cálculos, podría cifrarse entre 5 y 10 céntimos el litro, tras haber alcanzado máximos en cuatro décadas, con 2,32 euros de media para el diesel y 2,01 para la gasolina sin plomo.

Gantois apartó al tiempo el fantasma de la escasez de combustible en las estaciones de servicio, tras haberse superado el máximo de demanda en el puente de Pascua.

«Las gasolineras han sido ya reaprovisionadas», indicó el presidente de la UFIP, que representa unas 4.200 estaciones de servicio del país.

En los últimos días ha habido problemas de abastecimiento en algunas gasolineras de Francia, sobre todo las del grupo TotalEnergies, que apostó por fijar un tope máximo de precio, lo que elevó la demanda en las mismas.

La petrolera francesa prolongó esa medida este martes, cuando fijó un techo de 1,99 euros el litro de gasolina y 2,25 el de diesel al menos hasta finales de este mes, al tiempo que se comprometió a repercutir «sin dilación» eventuales caídas de los precios.

La demanda en las gasolineras de ese grupo provocó que dos tercios de las 3.200 que tiene en el país se quedaran sin alguno de los combustibles, algo que solo afectaba al 4,1 % de sus competidores.

Gantois aseguró que no prevén problemas de abastecimiento en las próximas semanas ni de petróleo bruto ni de productos refinados. EFE

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