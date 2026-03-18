La industria minera pide seguridad para garantizar la inversión en México

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Ciudad de México, 18 mar (EFE).- La Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM) advirtió este miércoles que la falta de seguridad en regiones mineras pone en riesgo la inversión y el desarrollo del sector, durante la inauguración del III Congreso Internacional Minero Sinaloa 2026.

El presidente del organismo, Rubén Del Pozo Mendoza, expresó la preocupación de la industria tras el secuestro de diez trabajadores en el municipio de Concordia, en el estado de Sinaloa, y exigió condiciones que permitan operar sin violencia.

“El hecho ha estremecido a toda la comunidad minera del país. Desde este foro reiteramos una exigencia clara: justicia, verdad y seguridad. Quienes trabajamos en esta industria no debemos hacerlo bajo amenaza o violencia”, afirmó.

Del Pozo subrayó que la seguridad es un elemento indispensable para el desarrollo económico de las regiones mineras.

“Sin seguridad no hay inversión, sin inversión no hay desarrollo y sin desarrollo no hay bienestar para nuestras comunidades”, señaló, al tiempo que hizo un llamado a los tres niveles de gobierno para garantizar el Estado de derecho.

Durante el encuentro, realizado en el puerto de Mazatlán, el dirigente destacó el papel estratégico de la minería mexicana en el contexto global, especialmente en la transición energética.

Indicó que minerales como el cobre, litio, plata y zinc son fundamentales para el desarrollo de tecnologías limpias, baterías de vehículos eléctricos y sistemas de almacenamiento de energía.

“La transición energética global no será posible sin minería”, sostuvo.

Asimismo, llamó a reposicionar al sector en la agenda nacional y a fortalecer la colaboración entre autoridades, legisladores, academia y empresas para aprovechar el potencial del país.

“México tiene talento. México tiene recursos. México tiene la experiencia”, expresó.

El congreso reúne a especialistas, autoridades y empresas del sector para analizar los retos y oportunidades de la minería en el país. EFE

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