La infanta Sofía mantiene en Lisboa primer encuentro oficial con el presidente de Portugal

Lisboa, 17 oct (EFE).- La infanta Sofía, que estudia Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en Lisboa, mantuvo este viernes su primer encuentro oficial con el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, con el que conversó sobre los «lazos de profunda empatía y amistad» entre ambos países.

La Presidencia de la República lusa precisó en un comunicado que el encuentro tuvo lugar en el Palácio de Belém (sede presidencial), donde ambos se tomaron una fotografía oficial y la infanta firmó el Libro de Honor.

Durante su visita al palacio, también «abordaron el pasado histórico y la estrecha asociación que une a los dos países, los lazos de profunda empatía y amistad entre los pueblos portugués y español, así como el presente y futuro en los desafíos de las nuevas generaciones», precisa la nota.

La infanta Sofía comenzó en septiembre a estudiar el primer curso de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en el centro universitario Forward College, en Lisboa.

También fue en la capital lusa donde la princesa Leonor realizó en julio de 2024 su primer viaje oficial al extranjero, durante el cual también fue recibida por el presidente portugués. EFE

