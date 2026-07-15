La inflación argentina cae del umbral del 2% en junio pero suma más de un 33% interanual

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La inflación argentina cayó del umbral del 2% mensual por primera vez desde hace diez meses, con precios impulsados por la vivienda, las tarifas y el combustible, según datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (Indec).

El dato de junio se ubicó en 1,9%, marcando una nueva desaceleración tras la registrada en mayo, pero la inflación acumulada en los primeros seis meses del año se instaló en 16,8% y la variación interanual en 33,5%.

Los rubros con mayores aumentos de precios fueron recreación y cultura, así como la vivienda, las tarifas básicas y los combustibles, mientras que las comunicaciones, la ropa y el calzado registraron subidas más moderadas.

Es una buena noticia para el gobierno ultraliberal de Javier Milei, que reposteó varios mensajes en la red X celebrando la inflación más baja desde octubre.

El ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo, escribió también en X que estas cifras reflejan «la fortaleza del proceso de desinflación» en Argentina.

Desde que asumió el mando en diciembre de 2023, Milei aplicó un duro plan de austeridad que puso fin al déficit fiscal crónico del país sudamericano y logró bajar una inflación de tres dígitos en torno a 30% anual dos años después.

Como contrapartida, el ajuste supuso severos recortes del gasto público, el cierre de organismos estatales, decenas de miles de despidos y una fuerte pérdida del poder adquisitivo de salarios y jubilaciones.

La economía argentina creció 0,7% en el primer trimestre, apoyada en las exportaciones primarias y la intermediación financiera. Sin embargo, la economía se mueve en dos direcciones: mientras estos sectores suben, la industria y el comercio se hunden.

lm/cr