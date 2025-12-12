La inflación argentina subió levemente por tercer mes consecutivo

La inflación en Argentina aumentó por tercer mes consecutivo en noviembre al 2,5% mensual, aunque desde marzo se mantiene por debajo del 3%, informó este jueves el instituto público de estadísticas Indec.

En los once meses del año, la inflación acumuló un 27,9% muy por debajo del 112% del mismo período de 2024 y del 148,2% que recibió Javier Milei cuando asumió la presidencia en diciembre de 2023.

El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó en X que la inflación acumulada a noviembre es «la menor para este período del año desde 2017».

«A casi dos años de gestión, y partiendo de un 25,5% mensual en diciembre de 2023, la inflación se redujo a los menores niveles en 8 años», destacó el ministro.

El índice de noviembre es el más alto desde abril, y similar al del mismo mes de 2024 (2,4%).

Nada más comenzar su mandato, Milei devaluó el peso más de un 50% y llevó a cabo una drástica reducción del gasto público que incluyó eliminar subsidios en áreas como transporte, salud y educación, así como el despido de miles de funcionarios públicos.

Con este recorte, el gobierno ha reducido la inflación y ha conseguido tener superávit fiscal en 2024 y en lo que va de año, lo que no se conseguía desde 2010.

El índice de noviembre estuvo marcado por los aumentos en los rubros «vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles» (3,4%) y transporte (3%).

También se observaron aumentos por encima de la media en alimentos y bebidas, especialmente en la carne vacuna, uno de los productos más consumidos por los argentinos.

Según el informe del Indec, en el área de Buenos Aires, los ciudadanos pagaron en noviembre entre un 9% y un 13% más por algunos de los cortes de carne más consumidos.

Un informe de la consultora EcoGo publicado en el diario Ámbito Financiero señaló que «el precio mayorista de la carne vacuna continúa registrando aumentos», por lo que el precio al consumidor puede registrar nuevas subas «en el corto plazo».

