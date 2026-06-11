La inflación argentina vuelve a moderarse en mayo

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La inflación argentina se ubicó en 2,1% en mayo, una nueva desaceleración tras la registrada en abril, según datos publicados el jueves por el Instituto Nacional de Estadística (Indec).

Con el dato de mayo, la inflación acumulada en los primeros cinco meses del año es del 14,7%, mientras que la variación interanual se ubica en torno al 33,2%.

La inflación de abril había sido de 2,6%, tras un pico de 3,4% en marzo.

El alza de mayo estuvo impulsada por los precios en comunicación (3,4%) y educación (2,9%), mientras que el sector que menos movimientos tuvo fue el de prendas de vestir y calzado (0,3%).

El presidente Javier Milei celebró el dato en X, donde destacó la labor de su ministro de economía, Luis «Toto» Caputo, y señaló que la inflación núcleo logró quebrar el umbral del 2% «cayendo al 1,9%».

Para el gobierno, la baja en la tasa de inflación es uno de los logros centrales de su programa de estabilización.

Cuando Milei asumió en diciembre de 2023 y devaluó el peso a la mitad, la inflación anual rondaba el 211%. Dos años después, y tras un draconiano ajuste fiscal, el indicador bajó al 31,5%, el más bajo en ocho años.

Pero para amplios sectores de la población, la brecha entre los números del Indec y la vida cotidiana permanece abierta.

«Hay cierto tipo de consumos que te hacen sentir un instante de optimismo, algo que no comprabas hace un tiempo y esperabas que haya subido y no subió, algún servicio que se mantiene igual hace meses», dice a la AFP Horacio Barros, un productor musical de 41 años.

Sin embargo, Barros advierte: «Cuando querés darle lugar a ese optimismo te das cuenta de que te quedaste sin plata más temprano que el mes pasado».

Un informe publicado en mayo por la Universidad de Buenos Aires (UBA) señala que entre noviembre de 2023 y abril de 2026 el salario mínimo perdió el 39,3% de su poder adquisitivo, colocándose por debajo del nivel que tenía en 2001, año del estallido social en Argentina.

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