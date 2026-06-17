La inflación británica se mantiene en el 2,8 %

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Londres, 17 jun (EFE).- El índice de precios al consumo (IPC) del Reino Unido se situó en los doce meses hasta el pasado mayo en el 2,8 %, sin cambios respecto al pasado abril, informó este miércoles la Oficina nacional de estadísticas (ONS, por sus siglas en inglés).

Según la ONS, el sector del transporte registró un ascenso, pero esto se vio parcialmente compensado por una caída en los precios de los alimentos y las bebidas no alcohólicas.

La inflación se mantiene aún por encima del objetivo del Banco de Inglaterra del 2 %.

Los expertos han avisado que el IPC británico puede subir este año por el impacto que ha tenido el conflicto iniciado por EE.UU. e Israel contra Irán, que motivó el cierre del estrecho de Ormuz y un alza de los precios del petróleo en los últimos meses.

El economista jefe de la ONS, Grant Fitzner, dijo hoy que tras «la desaceleración del mes pasado, la inflación se mantuvo estable en mayo, ya que las distintas fluctuaciones de precios se compensaron entre sí. El principal impulso alcista procedió del sector del transporte, con el aumento de los precios de los billetes de avión, los impuestos sobre los vehículos y la gasolina.»

«Estos aumentos se vieron contrarrestados por la bajada de los precios de los alimentos, con descensos en la inflación de diversos productos cárnicos, lácteos y vegetales en comparación con el mes anterior, así como por la disminución del precio del gasóleo para calefacción doméstica tras el aumento registrado en los últimos meses», resaltó Fitzner.

El economista indicó que el coste anual de las materias primas continuó en ascenso, impulsado por el alza del precio de los productos químicos. EFE

vg/ah