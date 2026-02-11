La inflación china frenó al 0,2 % en enero por el Año Nuevo lunar y costes de la energía

Shanghái (China), 11 feb (EFE).- El índice de precios al consumidor (IPC), principal indicador de la inflación en China, aumentó un 0,2 % interanual en enero, una destacada ralentización que las autoridades explican por la bajada de los precios energéticos y por factores estacionales relacionados con el Año Nuevo lunar.

Las cifras divulgadas este miércoles por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) reflejan un ritmo de avance 0,6 puntos inferior al 0,8 % que había registrado el indicador en diciembre, el más alto en casi tres años, y quedan por debajo de lo esperado por los analistas, que anticipaban un frenazo pero menos brusco, hasta un 0,4 %.

La ONE también hizo público el índice de precios a la producción (IPP), que mide los precios industriales y que en enero siguió moderando su caída desde un 1,9 % a un 1,4 % interanual, la menos acusada desde julio de 2024. EFE

