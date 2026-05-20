La inflación de abril en Reino Unido fue de 2,8%, por debajo de lo previsto

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La tasa anual de inflación en Reino Unido desaceleró más de lo previsto en abril, a raíz de la moderación de los precios de la electricidad y el gas antes de la guerra en Oriente Medio, según datos oficiales divulgados este miércoles.

El Índice de Precios al Consumidor aumentó un 2,8% en los 12 meses hasta abril, frente al 3,3% interanual en marzo, indicó la Oficina Nacional de Estadísticas en un comunicado.

El consenso de los analistas apuntaba a una desaceleración hasta el 3,0% en abril.

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