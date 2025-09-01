The Swiss voice in the world since 1935

La inflación de agosto en Perú bajó un 0,20 % y subió el 1,16 % en la tasa anual

Lima, 1 sep (EFE).- La inflación de agosto en Perú bajó un 0,20 % por la caída de precios de electricidad y combustibles, entre otros productos, en tanto que la tasa anual, que mide los últimos 12 meses, subió el 1,16 %, según informó este lunes el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

El informe técnico sobre la Variación de los Indicadores de Precios de la Economía señaló que la inflación acumulada en los ocho meses del 2025 ascendió al 1,11 %, en tanto que la tasa de Lima Metropolitana bajó al 0,29 % .

En las variaciones de precios de agosto, los sectores que presionaron a la baja fueron alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (-0,99 %) por el reajuste de las tarifas de electricidad residencial y la reducción de la tarifa de gas natural y gas envasado doméstico, alimentos y bebidas no alcohólicas (-0,62 %) y transporte (-0,24 %).

Por su parte, las actividades que reportaron incrementos fueron bienes y servicios diversos (0,23 %), restaurantes y hoteles (0,21 %) y muebles, artículos para el hogar y conservación del hogar (0,18 %).

Respecto a la tasa anual, las mayores alzas fueron en educación (4,09 %), restaurantes y hoteles (2,81 %), bienes y servicios diversos (2,64 %) y recreación y cultura (2,14 %).

En tanto, los sectores que mostraron un retroceso en sus tarifas fueron alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (-0,50 %) y transportes (-0,17 %).

A nivel nacional, los precios al consumidor aumentaron en catorce ciudades, con las mayores variaciones en las regiones de Huancavelica (0,42 %), Huánuco (0,41 %), Ayacucho (0,38 %) e Ica (0,33 %).

A su vez, doce ciudades presentaron variaciones negativas, siendo las más significativas en la norteña Trujillo (-0,42 %), Chimbote (-0,34 %) y Tumbes (-0,31 %), en la frontera con Ecuador.

El INEI explicó que la variación negativa en agosto respondió principalmente a la disminución de precios en electricidad residencial, pasaje aéreo nacional e internacional, gas doméstico, gasohol, gas licuado de petróleo vehicular y gas natural residencial.

Asimismo, por la reducción del precio en pescados, como el bonito, jurel y caballa; huevos de gallina; frutas como fresa, arándanos, granadilla, piña, mandarina; productos agrícolas como la arveja verde, culantro, zanahoria, ajo, brócoli y; productos manufacturados como fideos, panes, azúcar rubia, entre otros.

Sin embargo, ese comportamiento fue contrarrestado por el aumento de precio en frutas, como limón, papaya, mango y maracuyá; carnes de aves y sus respectivos cortes, productos vegetales principalmente la cebolla de cabeza roja; y servicios de transporte, como pasaje en ómnibus y combi, menú en restaurantes, entrada a cines, entre otros.

La tasa anual hasta agosto se mantiene dentro del rango meta del Gobierno peruano, entre 1 y 3 %, con la expectativa de cerrar el año en torno al 2 %.EFE

