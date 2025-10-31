La inflación de Austria en octubre siguió siendo casi el doble que la media de europea

Viena, 31 oct (EFE).- La tasa de inflación en Austria se mantuvo en octubre pasado en el 4,0 % interanual, igual que en septiembre, casi dos puntos porcentuales por encima de la media de la eurozona, que se sitúa en el 2,1 %, informó este viernes la Oficina de Estadística del país alpino.

Entre septiembre y octubre pasados, los precios subieron un 0,4 %, impulsados sobre todo por el aumento en los servicios, la electricidad y el gas.

Según la Oficina de Estadística, los precios energéticos subieron a nivel interanual un 9,7 %, mientras que los alimentos, el alcohol y el tabaco se encarecieron un poco menos del 4 %.

La llamada «inflación subyacente», que excluye los precios de la energía y los alimentos, fue en octubre del 3,4 %, después del 3,5 % del mes anterior.

Tras sufrir tres años consecutivos de recesión (2022-2024), Austria sigue ahora entre los países de la zona euro con la inflación interanual más elevada, junto con las de Estonia (4,5 %), Letonia (4,2 %), Croacia (4,0 %), lejos del 2 % que el Banco Central Europeo considera como idóneo para la economía. EFE

