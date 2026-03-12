The Swiss voice in the world since 1935
La inflación de Brasil cae al 3,81 % en febrero, la menor tasa desde mayo de 2024

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Río de Janeiro, 12 mar (EFE).- La inflación de Brasil se situó en febrero en el 3,81 % interanual, por debajo del 4,44 % registrado en los doce meses anteriores y pese al repunte mensual impactado principalmente por el alza de las matrículas escolares, informó este jueves el Gobierno.

La inflación de febrero fue del 0,70 %, la mayor tasa desde el mismo mes de 2025 cuando alcanzó el 1,31 %, aunque se trata del menor registro para un mes de febrero desde 2020, según los datos divulgados por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas (IBGE). EFE

