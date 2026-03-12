The Swiss voice in the world since 1935
La inflación de Brasil cae al 3,81 % en febrero, la menor tasa desde mayo de 2024

Río de Janeiro, 12 mar (EFE).- La inflación de Brasil se moderó en febrero al 3,81 % interanual, por debajo de la tasa que registro el mes previo (4,44 %) y la más baja desde mayo de 2024, pese al repunte mensual causado principalmente por el alza de las matrículas escolares, informó este jueves el Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas (IBGE).

La inflación del mes de febrero fue del 0,70 %, la mayor tasa desde el mismo mes de 2025, cuando alcanzó el 1,31 %, aunque se trata del menor registro para un mes de febrero desde 2020.

El principal impacto provino del grupo de educación, cuyos precios subieron un 5,21 % en el mes, debido a los reajustes anuales en las matriculas y mensualidades escolares.

El grupo de transportes también tuvo una influencia relevante, con un alza del 0,74 %, impulsado principalmente por el aumento en las tarifas aéreas.

Ya el grupo de alimentos y bebidas, que es de especial interés para el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, registró un alza de 0,26 %, levemente superior al 0,23 % de enero.

La caída de los precios puede influir en la decisión que tome la próxima semana el Banco Central frente a la tasa básica de interés que se mantiene en el 15 % anual, su nivel más alto desde hace dos décadas.

El emisor anticipó en enero una posible reducción de la tasa a partir de marzo, matizando que el escenario económico aún demanda «cautela», aunque la coyuntura en el escenario internacional y los impactos del petróleo podrían llevar a mantener los niveles actuales.

Brasil cerró 2025 con una inflación del 4,26 %, su menor índice desde 2018 y dentro de la meta impuesta por el Emisor, que es del 3,0 % con un margen de tolerancia de un punto y medio porcentual.

El mercado prevé que la inflación de Brasil en 2026 estará en torno al 3,91 % en diciembre, según el último boletín Focus publicado por el Banco Central. EFE

