La inflación de Brasil desacelera hasta el 4,64 % en junio por la caída de los alimentos

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Río de Janeiro, 10 jul (EFE).-La inflación en Brasil se desaceleró en junio y acumuló un alza del 4,64 % en los últimos doce meses, frente al 4,72 % registrado hasta mayo, impulsada principalmente por el abaratamiento de los alimentos, informó este viernes el Gobierno.

El Índice Nacional de Precios al Consumidor Amplio (IPCA), subió un 0,16 % el mes pasado, 0,42 puntos menos que el 0,58 % registrado en mayo, según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE). EFE

mat/rml