La inflación de EEUU se desacelera en junio por la caída de los precios de la gasolina

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La inflación se desaceleró más de lo esperado en junio en Estados Unidos, cuando los precios de la gasolina bajaron momentáneamente por un posible acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio, según cifras del gobierno publicadas el martes.

Pero con la reciente reanudación de las hostilidades entre Washington y Teherán, y con la orden del presidente Donald Trump de reiniciar el bloqueo a los puertos iraníes, la mejora podría ser pasajera.

El índice de precios al consumidor (IPC) fue de 3,5% en medición interanual, frente a 4,2% registrado en mayo, indicó el Departamento del Trabajo.

Trump celebró el informe al asegurar que los «precios están bajando, y los bajaremos mucho más».

«Recuérdenlo para las elecciones de mitad de mandato», dijo, en referencia a las preocupaciones de los votantes por los aumentos en el costo de vida de cara a las elecciones al Congreso en noviembre.

La disminución de junio se debe en gran medida a la caída del precio de la gasolina (-9,7% en un mes), que había seguido a la distensión diplomática entre Estados Unidos e Irán.

Analistas anticipaban un aumento del 3,8%, de acuerdo con economistas encuestados por Dow Jones Newswires y The Wall Street Journal.

La cifra marca un retroceso desde un máximo de tres años, ya que la caída de los costos de la energía más que compensó los aumentos en vivienda y alimentos.

Teherán respondió a los ataques de Estados Unidos e Israel a fines de febrero con un bloqueo del estrecho de Ormuz, un paso clave para el tránsito de hidrocarburos, lo que disparó los precios globales de la energía.

Con las renovadas hostilidades en el Golfo de esta semana, las cotizaciones mundiales del petróleo volvieron a subir, lo que augura una próxima alza de los precios en las gasolineras.

– «Cero tolerancia» a precios altos –

Kevin Warsh, presidente de la Reserva Federal estadounidense (Fed), consideró el martes que es muy pronto para celebrar.

Ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara, Warsh dijo que los responsables de la política monetaria tienen «cero tolerancia» con la persistencia de los precios altos.

«Puede que alguien mire los datos de esta mañana y diga: ‘¡misión cumplida! todo marcha bien», comentó en la audiencia. «Esa no es mi visión», aclaró.

Los legisladores estadounidenses cuestionaron a Warsh sobre el progreso en disminuir la inflación, entre otros asuntos.

«Si acertamos con la política —y lo haremos—, el repunte de la inflación de los últimos cinco años será cosa del pasado», añadió Warsh en sus declaraciones iniciales ante la comisión.

Si bien el banco central tiene un objetivo de inflación a largo plazo del 2,0%, los aumentos de costos han sido superiores a ese nivel durante aproximadamente cinco años.

«Continuaré haciendo mi trabajo», dijo cuando se le preguntó cómo reaccionaría si Trump busca influir en las decisiones de las tasas de interés.

«Mi meta dentro del banco central es que no haya política. En la medida en que haya política ahí, vamos a deshacernos de ella», afirmó.

La Fed también monitorea los efectos de las inversiones en inteligencia artificial (IA) en la inflación y en el mercado laboral, señaló.

– «Un pequeño tropiezo» –

El asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, dijo a Fox News que los datos del martes consistían en el «absolutamente mejor informe de inflación que hemos visto en unos seis años».

Restó importancia a las disrupciones previstas por el conflicto en Medio Oriente, y dijo que el camino hacia unos precios más bajos de la gasolina en Estados Unidos solo había sufrido «un pequeño tropiezo» por Teherán.

El IPC disminuyó 0,4% entre mayo y junio, en la primera caída mes a mes desde 2020. Pero el ritmo sigue muy por encima del objetivo de la Fed.

Aunque los costos de la energía bajaron en junio, los de la comida subieron un 0,2% mensual.

Excluyendo los sectores volátiles de alimentos y energía, el IPC general subió un 2,6% interanual.

Trump hizo de la mejora del poder adquisitivo una de sus prioridades durante la campaña electoral de 2024 para la Casa Blanca.

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