La inflación de EEUU trepa al 4,1% en mayo, su nivel más alto en tres años

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Estados Unidos registró una inflación del 4,1% interanual en mayo, su nivel más alto en tres años, según el índice PCE, el indicador preferido por la Reserva Federal (Fed) para medir la presión de los precios sobre los estadounidenses.

El PCE también subió fuertemente respecto a abril, cuando se situó en el 3,8%. Los datos oficiales coincidieron con las previsiones de los analistas consultados por Dow Jones Newswires y el Wall Street Journal.

La escalada de los precios experimentó un repunte súbito tras el estallido de la guerra en Oriente Medio, que disparó, entre otros, los costos de la gasolina.

Trump ha restado importancia al aumento de la inflación registrado en los últimos meses, una tendencia que consideró «temporal», e insistió en que los precios caerán con fuerza una vez que termine la guerra.

Washington y Teherán llevan a cabo negociaciones de paz y el tránsito por el estrecho de Ormuz, crucial para el transporte de petróleo, se está recuperando paulatinamente desde principios de la semana pasada.

Algunos analistas creen que la inflación estadounidense ha alcanzado su pico y comenzará a reducirse con la caída del precio de los barriles de Brent y de West Texas Intermediate. Otros consideran que se necesitarán meses para que la producción de petróleo se restablezca por completo y que el paso de Ormuz recupere su tráfico habitual.

«La buena noticia es que los precios de la gasolina han bajado considerablemente desde mayo», afirmó Heather Long, economista jefe de Navy Federal Credit Union.

«Los hogares estadounidenses ya han experimentado cierto alivio, lo que debería traducirse en unas cifras de inflación más moderadas en junio y en los meses siguientes», agregó.

La inflación será uno de los temas clave en las elecciones legislativas de mitad de mandato de noviembre.

«Trump prometió reducir los costes desde el ‘primer día’, pero ha dejado claro que no le importa», afirmó el jueves la senadora demócrata Elizabeth Warren.

No todas las noticias económicas del día fueron malas para el gobierno. El Departamento de Comercio revisó al alza el crecimiento de la economía estadounidense del 1,6% al 2,1%, en tasa anualizada.

Entre los factores que contribuyeron a este aumento se encuentran los servicios de información, que incluyen sectores de la industria de la inteligencia artificial (IA), la cual ha impulsado el reciente crecimiento de Estados Unidos.

– Gasto extra en combustible –

La inflación subyacente del PCE, que excluye los precios volátiles de los alimentos y la energía, subió un 3,4%.

El aumento de los precios del combustible hizo que los consumidores estadounidenses gastaran en mayo 151.200 millones de dólares más que en el mismo mes del año anterior en gasolina y productos relacionados.

El precio medio de la gasolina normal en Estados Unidos sigue siendo aproximadamente un 31% más alto que al inicio de la guerra, según el club automovilístico AAA.

Los datos publicados este jueves revelaron que el gasto en consumo personal de Estados Unidos aumentó un 0,7%, mientras que la renta personal disponible creció en la misma proporción.

Los responsables de la política monetaria de la Fed han señalado una creciente preocupación por la inflación, superior a la meta del 2% durante varios meses.

En su última reunión de este mes, los miembros de la Fed votaron por unanimidad mantener las tasas de interés sin cambios por cuarta vez consecutiva, y una buena parte de ellos se mostró favorable a subirlas antes de 2027.

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