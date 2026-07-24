La inflación de Japón se acelera al 1,6% en junio por la subida del petróleo y un yen débil

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La inflación de Japón se aceleró al 1,6% en junio, desde el 1,4% registrado el mes anterior, debido a que el impacto de la guerra en Oriente Medio sobre el petróleo y la debilidad del yen impulsaron los precios, mostraron datos oficiales este viernes.

La cifra del Ministerio del Interior, que excluye el valor de los alimentos, se ajustó a las expectativas promedio del mercado.

El gobierno japonés señaló que la inflación tomó impulso debido a que el costo de la energía importada y de los productos relacionados con el crudo continuó impulsando al alza los precios de los productos.

La caída del yen, que cotiza cerca de sus mínimos de 40 años frente al dólar estadounidense, también eleva el costo de las importaciones, como el petróleo y los alimentos, para un Japón con escasos recursos naturales.

Excluyendo los alimentos y la energía, la inflación fue de 1,7%, por debajo del 1,8% registrado en mayo y ligeramente inferior a las expectativas del mercado, que se situaban en 1,8%.

Los datos mostraron que subieron, entre otros, los precios del chocolate, el café y el atún, además de servicios como reparaciones y el mantenimiento de viviendas y los seguros de automóviles.

Se espera que el Banco de Japón mantenga sin cambios las tasas de interés el 31 de julio, tras haberlas elevado el mes pasado a su nivel más alto en 31 años.

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