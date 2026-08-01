La inflación de julio en Perú fue 0,30 % y la anualizada subió a 3,70 %

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Lima, 1 ago (EFE).- La inflación de Perú en julio subió a 0,30 %, mientras que el porcentaje anualizado (de agosto de 2025 a julio de 2026) se elevó a 3,70 %, por encima del rango meta anual estimado por las autoridades, según el informe publicado este sábado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

La inflación de julio se elevó respecto a junio pasado, que registró 0,13 % y a mayo último que arrojó un índice negativo de 0,25 %, debido al alza en Alimentos y bebidas no alcohólicas (0,71 %), Muebles y artículos para el hogar (0,34 %) y Restaurantes y hoteles (0,24 %).

Otros rubros que mostraron incrementos en sus precios fueron Transporte (0,20 %), Bienes y servicios diversos (0,19 %), Comunicaciones (0,18 %), Recreación y cultura (0,18 %) y Salud (0,16 %).

No obstante, bajaron las tarifas de Alojamiento, agua, electricidad, gas (-0,09 %).

La inflación acumulada en el año ascendió a 3,71 %, por encima del rango meta anual estimado en menos de 3 %, mientras que el índice de Lima Metropolitana, la ciudad que alberga a un tercio de la población nacional, subió a 0,29 % en julio último y a 4,09 % en el acumulado.

Sin embargo, al menos cinco ciudades peruanas registraron una tasa de inflación mayor a la de Lima, como Chimbote (0,72 %), Ica (0,64 %), Tacna (0,54 %), Ayacucho (0,53 %) y Huancavelica (0,53 %).

Mientras que las ciudades peruanas con menor variación de precios fueron Tarapoto (0,01 %), Puno (0,01 %), Cajamarca (0,02 %), Abancay (0,04 %) e Iquitos (0,08 %).

El jefe del INEI, Gaspar Morán, explicó que el resultado mensual responde al alza de precios reportados en las divisiones de consumo, como Alimentos y bebidas no alcohólicas, por los mayores precios de la carne de pollo y sus cortes; huevos de gallina; algunas frutas (manzana, palta y uva) y hortalizas (ají amarillo escabeche, tomate, zapallo y choclo).

Esas alzas fueron contrarrestadas por la disminución de precios en pescados, papaya, mango, granadilla y plátano, papa blanca, color y amarilla; y azúcar.

También influyó el incremento de precios en Transporte debido al aumento en pasajes interprovincial, aéreo nacional e internacional, por la mayor demanda en los días festivos de Fiestas Patrias; mientras que se redujeron los precios de los combustibles.

Otro factor que incidió en el alza de precios fue el aumento en Restaurantes y hoteles (desayuno y menú en restaurantes, pollo rostizado, pizzas, bebidas calientes, gaseosas y cerveza servida).

Por el contrario, en Alojamiento, agua, electricidad y gas se redujeron los precios del gas doméstico y las tarifas eléctricas. EFE

mmr/jrh