La inflación de la eurozona cayó una décima en diciembre, hasta el 2 %

Bruselas, 7 ene (EFE).- La inflación de la eurozona bajó una décima en diciembre de 2025, hasta alcanzar una tasa interanual del 2 %, según la estimación preliminar publicada este miércoles por la oficina europea de estadística, Eurostat.

De esta forma, la zona euro cierra el año 2025 en el objetivo del 2 % que persigue el BCE.

Si se analizan los principales componentes de la inflación de la zona del euro, se prevé que los servicios registren la tasa anual más elevada en diciembre (3,4 % frente al 3,5 % de noviembre), seguidos de los alimentos, el alcohol y el tabaco (2,6 % frente al 2,4 % del mes anterior), los bienes industriales no energéticos (0,4 % frente al 0,5 %) y la energía (-1,9 % frente al -0,5 %).

La inflación subyacente, que excluye la energía y los alimentos por la volatilidad de sus precios y es la utilizada por el Banco Central Europeo (BCE) en sus decisiones de política económica, bajó una décima hasta el 2,3 %.

Por su parte, con respecto a la inflación en los países de la moneda común, España registró una inflación del 3 % en diciembre, dos décimas menos que el porcentaje alcanzado en octubre y noviembre.

Por otro lado, los precios aumentaron un 2 % en Alemania, un 0,7 % en Francia y un 1,2 % en Italia, las otras grandes economías de la zona euro.

Tres países de la moneda común registraron tasas de inflación superiores al 4 %: Estonia y Eslovaquia (4,1 % cada uno), y también se sitúan en lo alto de la tabla Austria (3,9 %), Croacia (3,8 %), Letonia (3,5 %), Luxemburgo (3,3 %) y Lituania (3,2 %).

Por contra, registraron tasas inferiores a la media Chipre (0,1 %), Francia (0,7 %), Italia (1,2 %) y Finlandia (1,8 %). EFE

