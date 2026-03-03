La inflación de la eurozona repuntó dos décimas en febrero, hasta el 1,9 %

Bruselas, 3 mar (EFE).- La inflación de la eurozona aumentó dos décimas en febrero, hasta el 1,9 % interanual, con lo que la tasa repunta a niveles próximos al objetivo del 2 % que persigue el Banco Central Europeo (BCE), según los datos preliminares publicados este martes por la oficina de estadística comunitaria Eurostat.

El mayor aumento de los precios en febrero se registró en los servicios, que se encarecieron un 3,4 % frente al 3,2 % de enero, seguidos de alimentos, alcohol y tabaco (2,6 %, estable con respecto al mes anterior), y de los bienes industriales no energéticos (0,7 % frente al 0,4 % en enero).

Por el contrario, los precios de la energía siguieron bajando, aunque moderaron su descenso hasta el 3,2 %, frente a la caída del 4,0 % registrada el mes anterior.

Así, la inflación subyacente, que excluye del cálculo los componentes más volátiles como energía y alimentos, alcohol y tabaco; y la que utiliza el Banco Central Europeo (BCE) en sus decisiones de política monetaria, también se incrementó en dos décimas con respecto a enero, hasta el 2,4 % interanual. EFE

