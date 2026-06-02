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La inflación de la eurozona repuntó dos décimas en mayo, hasta el 3,2 %

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Bruselas, 2 jun (EFE).- La inflación de la eurozona repuntó dos décimas en mayo, hasta una tasa interanual del 3,2 %, impulsada por los precios de la energía, según el dato preliminar publicado este martes por la oficina comunitaria de estadística Eurostat.

En concreto, el encarecimiento de los productos energéticos alcanzó el mes pasado el 10,9 %, un incremento que es una décima superior al de abril y es el doble que el observado en marzo (5,1 %), el primer mes que ya registró el impacto de la guerra en Oriente Medio. EFE

asa/lpc/jgb

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